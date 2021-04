Sampdoria, Thorsby si racconta: «Qui mi sento a casa, c’è tutto quello che mi serve» (Di giovedì 29 aprile 2021) Morten Thorsby ha parlato della sua vita a Genova e della sua passione per l’ambiente Morten Thorsby, centrocampista della Sampdoria, ha raccontato ai canali ufficiali della società la sua passione e il suo impegno per l’ambiente. Le dichiarazioni del norvegese. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 LIGURIA E GENOVA – «C’è tutto quello che è importante per me, qui c’è tutto quello che è importante per me, a partire dalla natura, è simile alla Norvegia. Mi sento a casa». PASSIONE AMBIENTE – «La relazione con l’ambiente è nata quando sono cresciuto in Norvegia. Il mio impegno è iniziato quando ho scoperto che noi umani siamo in un periodo molto critico perché negli ultimi cinquanta anni abbiamo distrutto la ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Mortenha parlato della sua vita a Genova e della sua passione per l’ambiente Morten, centrocampista della, hato ai canali ufficiali della società la sua passione e il suo impegno per l’ambiente. Le dichiarazioni del norvegese. LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 LIGURIA E GENOVA – «C’èche è importante per me, qui c’èche è importante per me, a partire dalla natura, è simile alla Norvegia. Mi». PASSIONE AMBIENTE – «La relazione con l’ambiente è nata quando sono cresciuto in Norvegia. Il mio impegno è iniziato quando ho scoperto che noi umani siamo in un periodo molto critico perché negli ultimi cinquanta anni abbiamo distrutto la ...

