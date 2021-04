**Roma: Zevi, 'primarie 'cool' e verranno in 100mila per centrosinistra non raccogliticcio'** (2) (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Come arriva il centrosinistra a queste primarie a Roma? "Io sono stato il primo a chiedere primarie, è stata una grande vittoria esserci arrivati. Sono uno strumento che consente alle persone di scegliere. Verrà tanta gente a votare, io dico 100mila persone. C'è voglia di contare. Se rendiamo l'appuntamento 'cool', non una cosa grigia e da apparati, se diciamo che vogliamo mandare via la Raggi, la gente viene". Il centrosinistra a Roma, però, non ha fatto mancare liti e discussioni: "Adesso si sta andando nella direzione giusta. Si faranno primarie anche per i presidenti di municipio, al tavolo di centrosinistra siedono anche le associazioni, oltre ai partiti, c'è la volontà di allargare. Se noi intendiamo il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) (Adnkronos) - (Adnkronos) - Come arriva ila questea Roma? "Io sono stato il primo a chiedere, è stata una grande vittoria esserci arrivati. Sono uno strumento che consente alle persone di scegliere. Verrà tanta gente a votare, io dicopersone. C'è voglia di contare. Se rendiamo l'appuntamento '', non una cosa grigia e da apparati, se diciamo che vogliamo mandare via la Raggi, la gente viene". Ila Roma, però, non ha fatto mancare liti e discussioni: "Adesso si sta andando nella direzione giusta. Si farannoanche per i presidenti di municipio, al tavolo disiedono anche le associazioni, oltre ai partiti, c'è la volontà di allargare. Se noi intendiamo il ...

