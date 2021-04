Oddworld Soulstorm: update 1.08 introduce novità e corregge bug, i dettagli – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) L’update 1.08 di Oddworld Soulstorm introduce alcune novità e corregge alcuni bug: ecco i dettagli del nuovo aggiornamento.. Un nuovo aggiornamento di Oddworld Soulstorm è stato rilasciato su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Parliamo dell’update 1.08 che introduce alcune novità e varie correzioni ai bug. Vediamo tutti i dettagli. Prima di tutto, dovete sapere che l’update 1.08 introduce due nuove feature all’interno di Oddworld Soulstorm. Da ora è possibile disattivare l’interfaccia grafica principale nelle Impostazioni di gioco. Inoltre, è possibile disattivare le notifiche. Per quanto riguarda i ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) L’1.08 dialcunealcuni bug: ecco idel nuovo aggiornamento.. Un nuovo aggiornamento diè stato rilasciato su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. Parliamo dell’1.08 chealcunee varie correzioni ai bug. Vediamo tutti i. Prima di tutto, dovete sapere che l’1.08due nuove feature all’interno di. Da ora è possibile disattivare l’interfaccia grafica principale nelle Impostazioni di gioco. Inoltre, è possibile disattivare le notifiche. Per quanto riguarda i ...

