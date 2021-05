Muore il figlio di Natuzza che si prodigava per farne conoscere le virtù (Di giovedì 29 aprile 2021) Un malore lo ha stroncato mentre si trovava a lavoro nei campi. Era uno dei cinque figli della mistica Natuzza Evolo. Antonio, 73 anni, era in campagna quando, forse un infarto, ha stroncato la sua vita terrena. Era molto legato a sua madre e, da quando lei era salita al cielo, si era prodigato per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 29 aprile 2021) Un malore lo ha stroncato mentre si trovava a lavoro nei campi. Era uno dei cinque figli della misticaEvolo. Antonio, 73 anni, era in campagna quando, forse un infarto, ha stroncato la sua vita terrena. Era molto legato a sua madre e, da quando lei era salita al cielo, si era prodigato per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

