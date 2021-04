MotoGP su TV8 | GP Spagna 2021 | orari gratis e in chiaro | programma differite

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 aprile 2021) Il Motomondialeè pronto per l’appuntamento sul circuito di Jerez de la Frontera dove andrà in scena il Gran Premio di. Ci attende un weekend di importanza capitale in una delle piste immancabili del calendario. Un anno fa, nelle due gare di inizio stagione, arrivò una clamorosa doppietta di Fabio Quartararo, mentre Marc Marquez in gara-1 si infortunò gravemente al braccio destro. Lo spagnolo è tornato in azione nel Gran Premio del Portogallo, per cui ci sarà grande curiosità nel vedere se sarà di nuovo pronto a lottare per il successo e se ripasserà senza problemi nella curva dov’è caduto. Le Yamaha ufficiali partono con i favori del pronostico, senza dimenticare le Ducati e Franco Morbidelli. IN TV – Il weekend del GP disarà trasmesso in diretta da Sky Sport su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport ...