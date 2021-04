Mafia: Procuratore Caltanissetta, ‘Avola inattendibile su strage via D’Amelio’ (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – L’ex killer di Cosa nostra Maurizio Avola “non è attendibile” nella ricostruzione fatta sulla strage di via D’Amelio nel corso dell’intervista andata in onda ieri nello speciale sulla Mafia di Mentana su La 7. Lo dice il Procuratore facente funzione di Caltanissetta Gabriele Paci che non nasconde la sua amarezza per l’intervista all’ex killer di Catania, ritenuto da più sentenze “inattendibile” e “impreciso”. L’ex collaboratore di giustizia Maurizio Avola ha, tra l’altro, affermato di aver partecipato direttamente alla fase esecutiva della strage di Via D’Amelio, insieme con Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Aldo Ercolano e altri. “Tale circostanza risulta in effetti essere stata riferita per la prima volta da Avola nel corso di un interrogatorio ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo, 29 apr. (Adnkronos) – L’ex killer di Cosa nostra Maurizio Avola “non è attendibile” nella ricostruzione fatta sulladi via D’Amelio nel corso dell’intervista andata in onda ieri nello speciale sulladi Mentana su La 7. Lo dice ilfacente funzione diGabriele Paci che non nasconde la sua amarezza per l’intervista all’ex killer di Catania, ritenuto da più sentenze “” e “impreciso”. L’ex collaboratore di giustizia Maurizio Avola ha, tra l’altro, affermato di aver partecipato direttamente alla fase esecutiva delladi Via D’Amelio, insieme con Giuseppe Graviano, Matteo Messina Denaro, Aldo Ercolano e altri. “Tale circostanza risulta in effetti essere stata riferita per la prima volta da Avola nel corso di un interrogatorio ...

