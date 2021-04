Ilary Blasi litiga con Gilles Rocca | Zorzi a microfono spento sbotta | “È insopportabile” VIDEO

(Di giovedì 29 aprile 2021)si rifiuta di fare una prova a L’Isola dei Famosi 15 In occasione del 12esimo appuntamento de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì sera su Canale 5, la padrona di casaha avuto un battibecco con. Il motivo? L’attore e vincitore di Ballando con le Stelle si è L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

forzaroma : Ilary Blasi: 'Roma per #Totti è croce e delizia' - g_alo87 : RT @lusurpateur_: A sinistra Matteo Bassetti direttore ospedale malattie infettive, a destra Ilary Blasi conduttrice televisiva. Molto a cu… - infoitcultura : Ilary Blasi: i dolci auguri social di Francesco Totti e dei figli | Commovente - down_inthedumps : RT @pregaxme: Vestiti da Francesco Totti che io faccio la tua Ilary Blasi - zazoomblog : Ilary Blasi la confessione sui figli: “Cristian e Chanel sono fidanzati” - #Ilary #Blasi #confessione #figli:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Agenzia ANSA

Questo è l'ultimo appuntamento dell'Isola dei Famosi 2021 di giovedì sera. A partire dalla prossima settimana, infatti, il reality show dicambia giorno. Ferma restando la diretta del lunedì, il pubblico ritroverà conduttrice e opinionisti pronti a commentare le vicende dei naufraghi in Honduras il venerdì. Insomma, il doppio ...Festeggiamenti in grande stile per. La popolare presentatrice televisiva, moglie di Francesco Totti , ha appena compiuto 40 anni ed ha raccontato vari aspetti della propria vita lavorativa e privata al settimanale Chi . ...Una particolare indiscrezione direttamente da Mediaset riguarda la futura conduzione del reality show l'Isola dei Famosi, attualmente affidato ad Ilary Blasi ...L'Isola dei Famosi manderà Tommaso Zorzi in Honduras? Secondo Iva Zanicchi è una possibile soluzione per aumentare gli ascolti.