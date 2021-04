Ignazio Moser, una naufraga ha già messo gli occhi su di lui: problemi per Cecilia Rodriguez (Di giovedì 29 aprile 2021) Una naufraga de L’Isola dei Famosi ha già messo gli occhi su Ignazio Moser: come reagirà Cecilia Rodriguez? Questa sera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nella puntata di stasera, il cast diventerà ancora più corposo. La squadra dei naufraghi, infatti, sarà arricchita dall’arrivo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Unade L’Isola dei Famosi ha giàglisu: come reagirà? Questa sera andrà in onda una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Nella puntata di stasera, il cast diventerà ancora più corposo. La squadra dei naufraghi, infatti, sarà arricchita dall’arrivo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - _scansafatiche_ : Se stasera si alzerà lo share sarà solo per l'entrata di Ignazio Moser e per chechu in studio, solo per loro - greenblueinside : RT @SpettacoliNEWS: L’Isola dei Famosi: anticipazioni di giovedi 29 aprile. Tra gli ospiti in studio Cecilia Rodriguez, fidanzata del nuov… - giuppyyyyyy85 : Morta ???????? ritorno all isola perché ho portato una ventata di aria positiva ......11 12 credici?????????? lo guarderò sl… - GuaglioneTz : Ma chi se ne fotte degli ospiti in studio stasera entra Ignazio Moser non so se ci siamo capitiiiiiiii -