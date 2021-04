Ignazio Moser: chi è, età, Isola, vita privata (Di giovedì 29 aprile 2021) Ignazio Moser è uno dei personaggi televisivi più riconoscibili degli ultimi anni, sopratutto dopo aver fatto parte al Grande Fratello VIP ed è noto anche per essere tutt’ora fidanzato con la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia. Il suo nome è stato associato all’Isola dei Famosi 2021, programma che dovrebbe vedere la sua partecipazione a breve. Ignazio Moser, nato a Trento il 14 Luglio 1992 è da piccolissimo orientato verso la carriera ciclicistica, esattamente come gran parte dei suoi familiari (il padre è Francesco Moser). Dopo un promettente avvio nei tornei juniores (ad esempio vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento ai Campionati europei in Lituania assieme a Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo, ed aver vinto la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polveri ... Leggi su puglia24news (Di giovedì 29 aprile 2021)è uno dei personaggi televisivi più riconoscibili degli ultimi anni, sopratutto dopo aver fatto parte al Grande Fratello VIP ed è noto anche per essere tutt’ora fidanzato con la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia. Il suo nome è stato associato all’dei Famosi 2021, programma che dovrebbe vedere la sua partecipazione a breve., nato a Trento il 14 Luglio 1992 è da piccolissimo orientato verso la carriera ciclicistica, esattamente come gran parte dei suoi familiari (il padre è Francesco). Dopo un promettente avvio nei tornei juniores (ad esempio vince la medaglia di bronzo nell’inseguimento ai Campionati europei in Lituania assieme a Elia Viviani, Paolo Simion e Liam Bertazzo, ed aver vinto la Piccola Coppa Agostoni e il Gran Premio Polveri ...

