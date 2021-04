I dipendenti pubblici tornano in ufficio | salta quota 50% in smart working

Advertising

renatobrunetta : ?? Da oggi è online la nuova home page del sito di @FunzPub, - andreafacchini1 : Quindi Draghi e Brunetta vogliono far tornare al lavoro almeno il 50%dei dipendenti pubblici. Na jattura. - Yi_Benevolence : #Draghi toglie l'obbligo al 50% per i dipendenti pubblici. ?? - Gifo64 : Che se poi vai vedere chi attacca @sbonaccini per le sue presunte posizioni aperturiste sono pensionati, dipendent… - luciano72421086 : @OpinioniMoleste Sarebbe molto meglio se i dipendenti privati avessero gli stessi vantaggi di quelli pubblici non credi? -

Ultime Notizie dalla rete : dipendenti pubblici

Gli statali rientrano in ufficio, salta l obbligo di far lavorare in smart working un dipendente pubblico su due : da maggio, seguendo il ritmo delle riaperture delle attivit commerciali, anche la ...... di steward, di personale di ditte esterne che lavorano in gestione alla viabilità e... 'I luoghi- ha aggiunto - devono essere rispettati, così come le regole, che valgono per tutti.Per gli statali si profila il rientro in ufficio. Salta l'obbligo di far lavorare in smart working un dipendente pubblico su due, così da maggio, seguendo il ritmo delle riaperture delle ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al Decreto Proroghe. Secondo il documento, non c’è obbligo di far lavorare in smart working un dipendente pubblico su due, né durante l'emergenza né con ...