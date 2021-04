Escono a cena, quando tornano a casa la trovano invasa da oltre 800 uccelli (Di giovedì 29 aprile 2021) Una famiglia ha vissuto un vero incubo da film di Hitchcock quando, rientrando a casa, vi hanno trovato centinaia di volatili appollaiati ovunque Sono usciti a cena ma al loro rientro a casa si sono ritrovati davanti ad un vero e proprio incubo. L’abitazione di una famiglia californiana era stata letteralmente invasa da uno stormo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Una famiglia ha vissuto un vero incubo da film di Hitchcock, rientrando a, vi hanno trovato centinaia di volatili appollaiati ovunque Sono usciti ama al loro rientro asi sono ritrovati davanti ad un vero e proprio incubo. L’abitazione di una famiglia californiana era stata letteralmenteda uno stormo L'articolo NewNotizie.it.

