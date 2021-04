Diabolik | ecco la nuova data di uscita nei cinema; due sequel in cantiere

(Di giovedì 29 aprile 2021)ha finalmente unadi, ma non finisce qui, sarebbero già induedel cinecomic dei Manetti Bros. Ladialdiè stata annunciata nel corso della presentazione stampa sulle nuove produzioni di Rai: il film uscirà il 16 dicembre 2021. Sorpresa nella sorpresa: sarebbero già in preparazione duedel film dei Manetti Bros,2 e3., adattamentotografico delle avventure del personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, è diretto dai Manetti bros., scritto da Michelangelo La Neve e Manetti ...

Diabolik ha finalmente una nuova data di uscita, ma non finisce qui, sarebbero già in cantiere due sequel del cinecomic dei Manetti Bros. La nuova data di uscita al cinema di Diabolik è stata annuncia ...