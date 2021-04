Covid Liguria, ancora giù ricoverati e positivi (Di giovedì 29 aprile 2021) L'epidemia Covid vede altri 301 contagi in Liguria, con 9 nuove vittime di età compresa tra i 65 e gli 86 anni. Il numero totale dei positivi scende ancora ( - 51 a 5.681), come pure il numero degli ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 aprile 2021) L'epidemiavede altri 301 contagi in, con 9 nuove vittime di età compresa tra i 65 e gli 86 anni. Il numero totale deiscende( - 51 a 5.681), come pure il numero degli ...

Advertising

radioaldebaran : Covid-19 in #Liguria, il bollettino di oggi: 301 nuovi casi, 9 decessi e 343 guarigioni - #COVID19 - - ansa_liguria : Covid: in Liguria 301 nuovi casi e 9 vittime - BJLiguria : Covid: da oggi sul sito Confindustria Genova avvio domande relative al 'Congedo 2021 per genitori' -… - Miti_Vigliero : RT @BJLiguria: Bollettino Covid: in Liguria 301 nuovi casi, nove decessi - - infoitsalute : Covid, in Liguria diminuiscono ancora i ricoverati -