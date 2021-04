Coronavirus: in Fvg 213 nuovi contagi e dieci decessi. Arrivata la variante indiana (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid: in Fvg calano isolamenti, ricoveri e terapie intensive , anche se i dati odierni comprendono il recupero di quelli non riportati ieri a causa del blocco dei sistemi informativi sanitari. Oggi ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 29 aprile 2021) Covid: in Fvg calano isolamenti, ricoveri e terapie intensive , anche se i dati odierni comprendono il recupero di quelli non riportati ieri a causa del blocco dei sistemi informativi sanitari. Oggi ...

Advertising

marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 213 nuovi casi e dieci decessi in Fvg. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 30, mentre quelli negli alt… - antopillosio : RT @IlFriuli: In Fvg individuati due casi di #varianti di Coronavirus. Positivo alla #varianteindiana un marinaio, mentre una persone di or… - volalibera1 : RT @IlFriuli: Coronavirus, 213 nuovi casi e dieci decessi in Fvg. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 30, mentre quelli negli alt… - iMagazineTwit : #Coronavirus: in #FVG prosegue la discesa di ricoveri e terapie intensive. Altri 10 morti ?? - pauligurize : RT @IlFriuli: Coronavirus, 213 nuovi casi e dieci decessi in Fvg. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 30, mentre quelli negli alt… -