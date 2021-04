Come cambieranno i colori delle regioni dal 3 maggio? (Di giovedì 29 aprile 2021) colori delle regioni dal 3 maggio: il momento delle decisioni si avvicina. Ci sono, infatti, diversi territori che aspettano di conoscere quella che sarà la fascia di rischio in cui saranno collocate. L'Italia ha, da qualche settimana, un trend favorevole relativo alla situazione del contagio e buona parte del territorio è in zona gialla, ma non tutto. Sono, infatti, diverse le regioni che sono ancora catalogate Come zona rossa o arancione e che aspettano di conoscere il loro destino. A delineare il quadro, Come di consueto, saranno i dati. Il 30 aprile sarà, invece, la data cruciale. Come ogni venerdì su indicazione della Cabina di Regia arriveranno le ordinanze del Ministero della Sanità che disporranno la fascia epidemiologico di ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 29 aprile 2021)dal 3: il momentodecisioni si avvicina. Ci sono, infatti, diversi territori che aspettano di conoscere quella che sarà la fascia di rischio in cui saranno collocate. L'Italia ha, da qualche settimana, un trend favorevole relativo alla situazione del contagio e buona parte del territorio è in zona gialla, ma non tutto. Sono, infatti, diverse leche sono ancora catalogatezona rossa o arancione e che aspettano di conoscere il loro destino. A delineare il quadro,di consueto, saranno i dati. Il 30 aprile sarà, invece, la data cruciale.ogni venerdì su indicazione della Cabina di Regia arriveranno le ordinanze del Ministero della Sanità che disporranno la fascia epidemiologico di ...

Advertising

ale13_spino : @marcullo02 Marcullo vediamo le prossime partite prima di sbilanciarci così. Se saranno come le ultime è logico che lo cambieranno. - RigottoValery : @LaVeritaWeb capiterà ancora che la Francia,o lascerà sfuggire i brigatisti come fatto con DiBattisti,o cambieranno… - stella8992 : @violaavale Esattamente ciò che pensò anche io. Mi auguro in ospitate una tantum anche perché come si è visto e più… - ciospo1 : Vent che non sondove altro mettere ma che mi sta facendo più male del dovuto. Ho sempre evitato di soffermarmi trop… - Linkiesta : L’alleanza dei riformisti è come la Superlega, un’ottima idea eseguita (per ora) in modo stravagante. Il cedimento… -