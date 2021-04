Bianca Guaccero | il retroscena sulla carriera spiazza | confessione in diretta

(Di giovedì 29 aprile 2021), nota attrice e conduttrice italiana, a “Detto Fatto” rivela di avere una controfigura: lain. “Detto Fatto”: un nome, un destino. Il celebre contenitore televisivo della Rai è destinato anche alle confessioni più impensabili, come impone il proprio nome. In tema di rivelazioni è, conduttrice del programma, a sparigliare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Angelapalmas2 : RT @DettoFattoRai2: ?? Le parole di @bianca_guaccero: 'Ho ricevuto il risultato del tampone molecolare, sono debolmente positiva. Spero di e… - BlogSocialTv1 : Ieri pomeriggio @RaiDue #DettoFatto 525.000 al 4.8% di share @bianca_guaccero @ludimeo #ascoltitv… - Dansai75 : RT @DettoFattoRai2: ? ESCLUSIVA ? ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero parla delle origini della famiglia Guaccero: “Le prime pergamene ris… - zazoomblog : “L’ho scoperto da poco”. Bianca Guaccero rivelazione in diretta a Detto Fatto. “Alla fine era vero” - #“L’ho… - DettoFattoRai2 : ? ESCLUSIVA ? ?? A #dettofattorai @bianca_guaccero parla delle origini della famiglia Guaccero: “Le prime pergamene… -

Ultime Notizie dalla rete : Bianca Guaccero

...qualche anno fa era accanto a Caterina Balivo nel suo Detto fatto e poi quando la conduzione del programma della Rai è passata a, è stato per qualche tempo anche con lei a curare una ...continua a seguire Detto Fatto da lontano. Al suo posto in studio continuano ad alternarsi Jonathan Kashanian e Carla Gozzi.ha confermato in più di una circostanza di ...Bianca Guaccero, nota attrice e conduttrice italiana, a "Detto Fatto" rivela di avere una controfigura: la confessione in diretta.Bianca Guaccero fa una confessione inedita a Detto Fatto: "Ho scoperto una cosa che mi ha emozionata" Bianca Guaccero da settimane conduce il suo ...