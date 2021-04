Audi Q4 e-tron a Milano: un’arca ci salverà (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’arca galleggia sull’erba di un parco cittadino. Sul suo scafo, nel tardo pomeriggio, si allungano le ombre dei numerosi grattacieli sorti nella zona di Porta Nuova, nel cuore di Milano. Al suo interno, invece, è custodito un solo e unico esemplare: la nuova Audi Q4 e-tron, alla sua prima apparizione pubblica in assoluto. Il costruttore tedesco, infatti, ha scelto l’Italia e la manifestazione Milano Design City per svelare il suo suv compatto e a zero emissioni. E, in un anno di eventi virtuali, gli ha voluto dedicare un tributo tangibile, costruendogli attorno l’installazione United for Progress, firmata dall’architetto Mario Cucinella. Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 aprile 2021) Un’arca galleggia sull’erba di un parco cittadino. Sul suo scafo, nel tardo pomeriggio, si allungano le ombre dei numerosi grattacieli sorti nella zona di Porta Nuova, nel cuore di Milano. Al suo interno, invece, è custodito un solo e unico esemplare: la nuova Audi Q4 e-tron, alla sua prima apparizione pubblica in assoluto. Il costruttore tedesco, infatti, ha scelto l’Italia e la manifestazione Milano Design City per svelare il suo suv compatto e a zero emissioni. E, in un anno di eventi virtuali, gli ha voluto dedicare un tributo tangibile, costruendogli attorno l’installazione United for Progress, firmata dall’architetto Mario Cucinella.

