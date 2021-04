Asmodee annuncia l’uscita di Splendor su BoardGameArena

(Di giovedì 29 aprile 2021) Cinque colori, infinite possibilità! I membri di Board Game Arena possono orasfidare i 6 milioni di giocatori della piattaforma, provenienti da tutto il mondo, inuna partita asu BGA – L’annunciohato che il pluripremiato titolo, di Space Cowboys, è ora disponibile per essere giocato su Board Game Arena (BGA). A partire dall’acquisizione da parte ditre mesi fa,è stato meticolosamente adattato da BGA e Space Cowboys per fornire la migliore esperienza online possibile, sia per giocatori nuovi che esperti.ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo dalla sua uscita, nel 2014. Durante la partita i giocatori assumono il ruolo di mercanti del Rinascimento e ...

JustNerd_IT : #Splendor: #Asmodee annuncia l'uscita del gioco su Board Game Arena

