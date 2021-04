Arsenal | il fondatore di Spotify continua il pressing | “Vogliamo il club”

Advertising

CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: fondatore Spotify insiste, molto serio sull'Arsenal Proposta svedese Ek ignorata dal gruppo Kse, ma lui non molla - ansacalciosport : Calcio: fondatore Spotify insiste, molto serio sull'Arsenal. Proposta svedese Ek ignorata dal gruppo Kse, ma lui no… - ossobuco20111 : Calcio: fondatore Spotify insiste, molto serio sull'Arsenal - sportli26181512 : #Arsenal, il fondatore di #Spotify insiste: 'Vogliamo il club': Nonostante un primo rifiuto da parte degli attuali… - siciliafeed : Calcio: fondatore Spotify insiste, molto serio sull’Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Arsenal fondatore

Daniel Ek, co -di Spotify, prepara l'offerta per acquistare l': le sue dichiarazioni Prosegue senza sosta la telenovela legata al futuro dell'. La famiglia Kroenke ha confermato la propria ...Il 'no' dell'attuale proprietà non smonta le velleità deldella piattaforma audio Spotify, lo svedese Daniel Ek, che oggi ha ribadito il suo interesse per l'acquisto dell', sostenendo di essere "molto serio" e per nulla scoraggiato dalla ...Arsenal, il fondatore di Spotify continua il pressing per rilevare il club londinese. C'è il muro, però, dell'attuale proprietà ...Daniel Ek, co-fondatore di Spotify, prepara l’offerta per acquistare l’Arsenal: le sue dichiarazioni Prosegue senza sosta la telenovela legata al futuro dell’Arsenal. La famiglia Kroenke ha confermato ...