Apple AirPods 2 e Pro si aggiornano al firmware 3E751 Novità e come installare l’update

(Di giovedì 29 aprile 2021) Le cuffie2 e Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software del. Per le2 e Pro è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, identificato in ambo i casi con il codice. Le release non si accompagnano ad alcuna nota ufficiale da parte del produttore californiano, cosa che ci lascia pensare possa trattarsi di un upgrade mirato per le performance e la stabilità della connessione. Il nuovoper lePro è stato rilasciato dopo diversi mesi da quello che lo ha preceduto, che, al contrario, era stato portatore dimolto interessanti,nel caso del supporto ad ‘Alto spaziale’ ed allo switch automatico tra i device. La ...

Non si è ancora a conoscenza dei modelli che subiranno il taglio di produzione, se gli AirPods di seconda generazione, gli AirPods Pro oppure gli AirPods Max. Per le AirPods 2 e Pro è stato rilasciato un nuovo aggiornamento, identificato in ambo i casi con il codice 3E751. Le release non si accompagnano ad alcuna nota ufficiale da parte del produttore...