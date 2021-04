1° maggio in tv, radio e web: palinsesto Rai per la festa del Lavoro (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ un Primo maggio particolare quello che il Paese si accinge a celebrare dopo più di un anno di forzato stop della maggior parte delle attività lavorative e imprenditoriali. Una giornata che esprime la speranza di assistere a un rilancio economico e sociale post-pandemia che in molti hanno auspicato simile a quello che caratterizzò il secondo dopoguerra. In questo scenario assume un’importanza ancor maggiore l’impegno del Servizio Pubblico nel dare risalto alla festa del Lavoro con una vasta programmazione dedicata annunciata già su tutte le Reti attraverso uno spot istituzionale, prodotto su iniziativa di Rai per il Sociale in collaborazione con le direzioni Creativa e Comunicazione, dedicato al valore fondamentale del Lavoro come “unica soluzione per la libertà, per la dignità e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) E’ un Primoparticolare quello che il Paese si accinge a celebrare dopo più di un anno di forzato stop dellar parte delle attività lavorative e imprenditoriali. Una giornata che esprime la speranza di assistere a un rilancio economico e sociale post-pandemia che in molti hanno auspicato simile a quello che caratterizzò il secondo dopoguerra. In questo scenario assume un’importanza ancorre l’impegno del Servizio Pubblico nel dare risalto alladelcon una vasta programmazione dedicata annunciata già su tutte le Reti attraverso uno spot istituzionale, prodotto su iniziativa di Rai per il Sociale in collaborazione con le direzioni Creativa e Comunicazione, dedicato al valore fondamentale delcome “unica soluzione per la libertà, per la dignità e ...

Advertising

liberenotizie : 1° maggio in tv, radio e web: palinsesto Rai per la festa del Lavoro. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : 1° maggio in tv, radio e web: palinsesto Rai per la festa del Lavoro - - italiaserait : 1° maggio in tv, radio e web: palinsesto Rai per la festa del Lavoro - fisco24_info : 1° maggio in tv, radio e web: palinsesto Rai per la festa del Lavoro: Vasta la programmazione dedicata dalla tv di… - radio_m2o : Foto segnaletiche di @tonyeffebaby777 in giro per Roma e la data del 10 maggio 2021: indizi che fanno pensare al po… -