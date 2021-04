Valerio Lundini torna in tv, la rivelazione su programma: “Ci ispiriamo a..” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Valerio Lundini torna in tv con la seconda edizione del programma Una pezza di Lundini. In un’intervista chiarisce ambizioni e ispirazioni. A volte ritornano. Anche in tv. Esistono programmi che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 28 aprile 2021)in tv con la seconda edizione delUna pezza di. In un’intervista chiarisce ambizioni e ispirazioni. A volte rino. Anche in tv. Esistono programmi che… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

AleColumn99 : Io lo dico qui, in modo non ironico. Senza Valerio Lundini e il suo programma (che poi mi ha fatto conoscere a cate… - GioiaRemoli : RT @tw_fyvry: Momento Techetechetè con Francesca Michielin, Valerio Lundini e i Wazzanikki in 'Però mi vuole bene' del Quartetto Cetra... #… - michiamanojoe : RT @dangerousofi: Francesca MICHELIN nel prossimo album ti prego registra un brano con Valerio Lundini #unapezzadilundini - wajtingforlouis : RT @dangerousofi: Francesca MICHELIN nel prossimo album ti prego registra un brano con Valerio Lundini #unapezzadilundini - antocheeks96 : RT @dangerousofi: Francesca MICHELIN nel prossimo album ti prego registra un brano con Valerio Lundini #unapezzadilundini -