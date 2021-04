USA, scorte petrolio settimanali in aumento di 90 mila barili (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentano molto meno delle attese le scorte di greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 23 aprile 2021, sono saliti di circa 90 mila unità a 493,1 MBG, contro attese per un incremento di 659 mila. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 3,3 milioni a 139 MBG, contro attese per una discesa di 0,7 milioni, mentre le scorte di benzine hanno registrato un aumento di 0,1 milioni a quota 235,1 MBG (era atteso una crescita di 0,5 milioni). Le riserve strategiche di petrolio sono calate di 1,4 milioni a 634,5 MBG. Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – Aumentano molto meno delle attese ledi greggio in USA nell’ultima settimana. L’EIA, la divisione del Dipartimento dell’Energia americano, ha confermato che gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 23 aprile 2021, sono saliti di circa 90unità a 493,1 MBG, contro attese per un incremento di 659. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 3,3 milioni a 139 MBG, contro attese per una discesa di 0,7 milioni, mentre ledi benzine hanno registrato undi 0,1 milioni a quota 235,1 MBG (era atteso una crescita di 0,5 milioni). Le riserve strategiche disono calate di 1,4 milioni a 634,5 MBG.

