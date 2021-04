UeD | è finita tra Claudio e Sabina | “L’ho lasciata io” | i motivi

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sembravano una coppia fatta per stare insieme, hanno lasciato il programma circa due mesi fa ma si sono lasciati: l'ex Cavaliere spiega perché L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Sembravano una coppia fatta per stare insieme, hanno lasciato il programma circa due mesi fa ma si sono lasciati: l'ex Cavaliere spiega ......e Donne ma la nuova coppia ha già dovuto 'giustificarsi' coi fan che credevano che fosse già... E mentre tutti aspettano il faccia a faccia con Ida nello studio di, sempre su Instagram ...UeD: non si hanno grandi notizie su Ida Platano, tutti si chiedono su chi abbia puntato gli occhi. Finalmente ecco svelati i dubbi su di lei ...Sembravano una coppia fatta per stare insieme, hanno lasciato il programma circa due mesi fa ma si sono lasciati: l'ex Cavaliere spiega perché ...