Tuffi, Coppa del Mondo Tokyo 2021: un grande spettacolo con gli azzurri protagonisti attesi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ultimi pass olimpici nei Tuffi in palio nella Coppa del Mondo di Tokyo prevista dall’1 al 6 maggio nel nuovissimo centro giapponese che ancora nessuno ha testato e che sarà poi teatro delle gare a cinque cerchi a partire dal prossimo 23 luglio 2021. Le competizioni si annunciano intriganti proprio perché saranno in pochi gli atleti a godere della qualificazione e dovranno quindi limitare al minimo gli errori. Certo, mancano molti “big” già in possesso del biglietto a cinque cerchi, in tante gare i cinesi per esempio non sono iscritti o presentano atleti di seconda fascia, ma questo non renderà meno interessanti gli avvenimenti. E’ in atto comunque un deciso cambio generazionale ed ecco che molti nomi nuovi si stanno affacciando alla specialità dei Tuffi: da un lato, tutti da scoprire; ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ultimi pass olimpici neiin palio nelladeldiprevista dall’1 al 6 maggio nel nuovissimo centro giapponese che ancora nessuno ha testato e che sarà poi teatro delle gare a cinque cerchi a partire dal prossimo 23 luglio. Le competizioni si annunciano intriganti proprio perché saranno in pochi gli atleti a godere della qualificazione e dovranno quindi limitare al minimo gli errori. Certo, mancano molti “big” già in possesso del biglietto a cinque cerchi, in tante gare i cinesi per esempio non sono iscritti o presentano atleti di seconda fascia, ma questo non renderà meno interessanti gli avvenimenti. E’ in atto comunque un deciso cambio generazionale ed ecco che molti nomi nuovi si stanno affacciando alla specialità dei: da un lato, tutti da scoprire; ...

