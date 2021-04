Stellantis, la fabbrica di Melfi si ferma dal 3 al 10 maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Melfi - 'Nuova chiusura totale', dal 3 al 10 maggio prossimo, per lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis - dove si producono Jeep e 500 - a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021)- 'Nuova chiusura totale', dal 3 al 10prossimo, per lo stabilimento di(Potenza) di- dove si producono Jeep e 500 - a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria ...

Advertising

AnsaBasilicata : Stellantis: Melfi; la fabbrica si ferma dal 3 al 10 maggio. Conseguenze sul mercato del covid e mancanza di compone… - SonyCandela : RT @LaGazzettaWeb: Stellantis, la fabbrica di Melfi si ferma dal 3 al 10 maggio - LaGazzettaWeb : Stellantis, la fabbrica di Melfi si ferma dal 3 al 10 maggio - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Stellantis Pomigliano, vaccino in fabbrica: via alle adesioni - - Primonumero : Fiat Stellantis, al via le vaccinazioni per i lavoratori della più grande fabbrica del Molise… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis fabbrica Stellantis, la fabbrica di Melfi si ferma dal 3 al 10 maggio MELFI - 'Nuova chiusura totale', dal 3 al 10 maggio prossimo, per lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis - dove si producono Jeep e 500 - a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sul mercato dell'auto e per la mancanza di semiconduttori, problema che affligge da tempo la produzione ...

Fiat Stellantis, al via le vaccinazioni per i lavoratori della più grande fabbrica del Molise Da domani 29 aprile infatti sarà possibile, per i dipendenti dello stabilimento Stellantis, prenotarsi per poter essere vaccinati nelle prossime settimane . "Lo scorso 7 marzo lanciammo la prima ...

Stellantis, la fabbrica di Melfi si ferma dal 3 al 10 maggio La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus. Sevel, da domani prenotazioni per vaccino in azienda Il gruppo Stellantis si prepara ad organizzare le vaccinazioni anti coronavirus per i dipendenti. Oggi in Sevel, ad Atessa (Ch), oltre 6mila dipendenti, si è riunito il Comitato Covid proprio per affr ...

Stellantis: Melfi; la fabbrica si ferma dal 3 al 10 maggio "Nuova chiusura totale", dal 3 al 10 maggio prossimo, per lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis - dove si producono Jeep e 500 - a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sul merca ...

MELFI - 'Nuova chiusura totale', dal 3 al 10 maggio prossimo, per lo stabilimento di Melfi (Potenza) di- dove si producono Jeep e 500 - a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sul mercato dell'auto e per la mancanza di semiconduttori, problema che affligge da tempo la produzione ...Da domani 29 aprile infatti sarà possibile, per i dipendenti dello stabilimento, prenotarsi per poter essere vaccinati nelle prossime settimane . "Lo scorso 7 marzo lanciammo la prima ...Il gruppo Stellantis si prepara ad organizzare le vaccinazioni anti coronavirus per i dipendenti. Oggi in Sevel, ad Atessa (Ch), oltre 6mila dipendenti, si è riunito il Comitato Covid proprio per affr ..."Nuova chiusura totale", dal 3 al 10 maggio prossimo, per lo stabilimento di Melfi (Potenza) di Stellantis - dove si producono Jeep e 500 - a causa delle conseguenze dell'emergenza sanitaria sul merca ...