Sondaggio, Fratelli d’Italia continua la sua corsa: per la seconda settimana si conferma terzo partito (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fratelli d’Italia per la seconda settimana consecutiva si conferma terzo partito. È quanto rileva il Sondaggio politico di Emg illustrati da Bianca Berlinguer durante Cartabianca. Secondo la rilevazione campionaria delle intenzioni di voto Fratelli d’Italia è stabile al 17,4%. Primo partito col 21,9 sempre la Lega anche se in calo di 0,1% rispetto a sette giorni fa. Sondaggio Emg: M5S di Conte perde uno 0,2% Il MoVimento 5 Stelle con Conte leader perde invece uno 0,2% e si attesta al 20,1. Il Sondaggio politico di Emg certifica un 40% di indecisi o di orientati al non voto. Mentre molto più indietro è il partito Democratico al 15,8% e guadagna uno ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021)per laconsecutiva si. È quanto rileva ilpolitico di Emg illustrati da Bianca Berlinguer durante Cartabianca. Secondo la rilevazione campionaria delle intenzioni di votoè stabile al 17,4%. Primocol 21,9 sempre la Lega anche se in calo di 0,1% rispetto a sette giorni fa.Emg: M5S di Conte perde uno 0,2% Il MoVimento 5 Stelle con Conte leader perde invece uno 0,2% e si attesta al 20,1. Ilpolitico di Emg certifica un 40% di indecisi o di orientati al non voto. Mentre molto più indietro è ilDemocratico al 15,8% e guadagna uno ...

