Silk-Faw - Felisa nel team, tre Comuni in lizza per la fabbrica nella Motor Valley (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo Walter De Silva un altro nome di spicco del settore automobilistico italiano entra nel team della Silk-Faw, la joint venture intenzionata a realizzare nella Motor Valley emiliana una fabbrica per la produzione di auto elettriche. Amedeo Felisa, storico dirigente della Ferrari e grande protagonista del rilancio del Cavallino Rampante sotto la presidenza di Luca di Montezemolo, è stato nominato consulente speciale del presidente Jonathan Krane e membro del Senior Advisory Board. Felisa guiderà la definizione della strategia globale della società e supervisionerà l'esecuzione di tutte le fasi del business plan di un progetto arrivato ormai alle strette finali nella scelta del sito per la produzione dei modelli.

