Salone Mobile | Sala | ' si farà e sarà edizione unica | Mattarella presente'

"Il Salone del Mobile 2021 si farà ed è una bella notizia per Milano e l'Italia". Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'annuncio del Salone del Mobile. "Il presidente della Repubblica mi ha riconfermato la sua disponibilità ad essere presente all'inaugurazione", ha aggiunto. "È un'edizione, che arriva dopo un anno di stop e in un contesto sanitario e socio-economico ancora delicato e complesso, sicuramente più che attrattiva. E già il fatto che quest'anno Milano ospiterà il Salone è di per sé un messaggio di speranza e fiducia di grandissimo valore, in vista della ripresa", aggiunge.

Il Salone del Mobile 2021 si farà. Lo hanno deciso i vertici del Salone, definendo i passaggi che porteranno alla nuova edizione che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in bilico. Il Salone si terrà dal 5 al 10 settembre alla Fiera di Rho. Milano si prepara per una cinquantanovesima edizione all'insegna dell'unicità e dell'innovazione.