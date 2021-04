Riforma pensioni 2021 | ecco le 11 proposte sindacali al Governo

Leggi su pensionipertutti

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Riceviamo dal segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli, e volentieri pubblichiamo l’elenco delle 11prioritarie che Cgil, Cisl e Uil hanno redatto insieme al fine di far pervenire le loro linee guida al Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando, in attesa che decida di convocarli e riaprire il tavolo di confronto sulla previdenza. Di seguito riportiamo integralmente quanto ricevuto, affinché i nostri lettori, che spesso ci fanno domande in tal senso, possano avere ben chiare su qualile parti sociali intendono fare pressing al, affinché lapost quota 100 possa essere maggiormente equa ed in linea con le richieste dei cittadini.: Le ...