Renault - Francia, rivolta nella fonderia in vendita: gli operai sequestrano i manager (Di mercoledì 28 aprile 2021) altissima la tensione intorno al futuro della fonderia della Renault a Caudan, in Bretagna. Ieri i lavoratori hanno organizzato una manifestazione di protesta contro la vendita dell'impianto arrivando fino a uno dei gesti più estremi, per quanto non nuovo nella storia delle relazioni sindacali in Francia: la fabbrica è stata completamente circondata dai picchetti dei manifestanti (circa 350, con le loro famiglie) e alcuni di questi sono entrati nella palazzina direzionale prendendo in ostaggio alcuni dirigenti. Secondo le attuali informazioni, i manager sequestrati sarebbero sette. In aggiornamento

