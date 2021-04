Regioni, Fedriga: ‘Rafforzare la collaborazione con Camere di Commercio’ (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Gli effetti della pandemia e del lockdown nel 2020, sono stati dirompenti per l’economia italiana, causando una drastica riduzione del Pil. L’auspicio è che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa offrire una base concreta per la ripartenza dopo la pandemia e che lo strumento per farlo sia l’utilizzo delle risorse in programmazione con i territori, attraverso il dialogo tra le istituzioni e le forze economiche e sociali”, a sottolinearlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea odierna di UnionCamere è il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Gli effetti della pandemia e del lockdown nel 2020, sono stati dirompenti per l’economia italiana, causando una drastica riduzione del Pil. L’auspicio è che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza possa offrire una base concreta per la ripartenza dopo la pandemia e che lo strumento per farlo sia l’utilizzo delle risorse in programmazione con i territori, attraverso il dialogo tra le istituzioni e le forze economiche e sociali”, a sottolinearlo, nel corso del suo intervento all’Assemblea odierna di Unionè il Presidente della Conferenza dellee delle province autonome, Massimiliano. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

