Presi in Francia 7 ex terroristi. Ci sono anche Pietrostefano e Petrella (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo anni di tira e molla sono stati arrestati a Parigi 7 ex brigatisti rossi da tempo richiesti dall'Italia per gli atti comPresi fra gli anni '70 e '80. Tra loro anche Giovanni Alimonti e Giorgio ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dopo anni di tira e mollastati arrestati a Parigi 7 ex brigatisti rossi da tempo richiesti dall'Italia per gli atti comfra gli anni '70 e '80. Tra loroGiovanni Alimonti e Giorgio ...

Radio1Rai : #Terrorismo Arrestati in Francia 7 ex terroristi. Sono in attesa di comparire davanti al giudice per la richiesta d… - Drake_610 : RT @Radio1Rai: #Terrorismo Arrestati in Francia 7 ex terroristi. Sono in attesa di comparire davanti al giudice per la richiesta di estradi… - GraRulli : terroristi italiani se la spassavano in Francia grazie alla legge Mitterrand. 7 sono stati presi, 3 in fuga. Co… - Arturo_Parisi : RT @Radio1Rai: #Terrorismo Arrestati in Francia 7 ex terroristi. Sono in attesa di comparire davanti al giudice per la richiesta di estradi… - GianniVezzani1 : La scure sui terroristi rossi: presi sette ex Br -