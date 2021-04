Potassio e stanchezza cronica | ecco cosa devi sapere

Leggi su improntaunika

Nel periodo estivo può capitare di sentirsi spossati a causa del caldo e dell'afa, che possono mandare letteralmente in riserva di energia e lasciare con la sola voglia di rimanere chiusi in casa. Infatti quando le temperature aumentano è necessario un livello di energie maggiore per mantenere costante la temperatura corporea; alla lunga questo maggior dispendio energetico si fa sentire e rischia di far andare in riserva anche le vitamine coinvolte proprio nella produzione di energia. Inoltre sudando di più è naturale rischiare di disidratarsi, e la disidratazione può far sentire stanchi; e non bisogna dimenticare che con il sudore si perdono sali minerali essenziali per il metabolismo energetico – come magnesio e. Trascurare il problema può peggiorarlo, ma fortunatamente la natura ci ha messo a disposizione un'arma fondamentale per ...