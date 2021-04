Pnrr, Franco: lo invieremo entro la fine di questa settimana (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Abbiamo finalizzato il Piano italiano e lo sottoporremo entro la fine di questa settimana" alla Commissione europea. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Daniele Franco in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 aprile 2021) "Abbiamo finalizzato il Piano italiano e lo sottoporremoladi" alla Commissione europea. Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle finanze, Danielein una ...

Ultime Notizie dalla rete : Pnrr Franco Recovery, Franco: 'Pnrr alla Commissione Ue entro questa settimana' Ottenuto il via libera delle Camere, l'Italia invierà il Pnrr alla Commissione Ue 'entro la fine di questa settimana'. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in un messaggio comune sui rispettivi piani con il ministro dell'Economia e ...

