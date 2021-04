Per la Serie B non c’è solo Sky | ma anche una seconda emittente

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 aprile 2021) In questi giorni Sky si è aggiudicata i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto diB per il prossimo triennio 2021-2024, con 380 partite stagionali in aggiunta ai play-off e play-out. Dunque, laBKT fa il suo grande ritorno sull’satellitare, dopo gli ultimi tre anni in visione sulla piattaforma di sport in streaming DAZN (che, dal suo canto, si è invece aggiudicata la trasmissione dei diritti TV dellaA per il prossimo triennio 2021/2024). Nella giornata di ieri, martedì 27 aprile, la Lega del campionato cadetto ha determinato la cessione dei diritti per le prossime tre stagioni. Stando alle ultime notizie riportate dal quotidiano la ‘Gazzetta dello Sport’, i club hanno tirato un sospiro di sollievo al sol pensiero che saranno incassati circa 8 milioni di euro ...