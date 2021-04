"Non sa chi è suo figlio?". Soliti ignoti, mai accaduto prima. Amadeus resta senza parole: gelo e disastro in studio | Video (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella lunga carrellata di momenti divertenti e imbarazzanti dei Soliti ignoti, ci mancava questa: l'ignoto che non riconosce un suo parente. E anche Amadeus resta di sasso, quasi senza parole. Clamorosa gaffe di una signora, parente misteriosa, che di fronte alla concorrente vip Monica Leofreddi va letteralmente in tilt, perdendo la bussola. La donna deve svelare, come da tradizione, se la ignota numero 8 sia sua figlia o meno. La parente però va in confusione e confonde i numeri. Quando dice "sì" esulta la Leofreddi, che si sarebbe così aggiudicato il montepremi da destinare in beneficenza. Un discreto gruzzolo: 25.200 euro. Ma c'è un problema: Amadeus conosce la risposta esatta e capisce subito che la parente misteriosa ha preso un granchio. "Ho ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nella lunga carrellata di momenti divertenti e imbarazzanti dei, ci mancava questa: l'ignoto che non riconosce un suo parente. E anchedi sasso, quasi. Clamorosa gaffe di una signora, parente misteriosa, che di fronte alla concorrente vip Monica Leofreddi va letteralmente in tilt, perdendo la bussola. La donna deve svelare, come da tradizione, se la ignota numero 8 sia sua figlia o meno. La parente però va in confusione e confonde i numeri. Quando dice "sì" esulta la Leofreddi, che si sarebbe così aggiudicato il montepremi da destinare in beneficenza. Un discreto gruzzolo: 25.200 euro. Ma c'è un problema:conosce la risposta esatta e capisce subito che la parente misteriosa ha preso un granchio. "Ho ...

Advertising

GassmanGassmann : I cambiamenti climatici sono il problema N1 . Se non agiamo in fretta e con determinazione, per i nostri figli e pe… - nzingaretti : 'Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere citta… - reportrai3 : A chi danno il 2x1000 i militanti della Lega, se di partiti ce ne sono due? Alla nuova Lega Salvini Premier o alla… - _lop_postodite : RT @_lop_postodite: Solitamente chi tace non è che acconsente, si fa solo i cazzi suoi. - _lop_postodite : RT @_lop_postodite: Ho dimenticato chi ho amato, figuriamoci chi non conta un cazzo. -