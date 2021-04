Luigi Paganetto | Rinnovabili di pari passo con l' innovazione Altrimenti non si fa sviluppo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Governo proverà a puntare di più sul sole e sul vento, a rendere i condomini più efficienti dal punto di vista energetico e anche a cambiare la natura degli spostamenti degli italiani - oggi dominati dall’utilizzo della macchina - con centinaia di chilometri di piste ciclabili, treni, bus meno inquinanti e traghetti green. È tutto scritto nella missione 2 del Recovery intitolata “Rivoluzione verde e transizione ecologica”. E tutto finanziato con risorse ingenti: circa 39 dei 59,3 miliardi dell’intera missione sono destinati alle, alla mobilità sostenibile e all’efficienza energetica degli edifici., professore di Economia europea all’università Tor Vergata di Roma ed ex presidente di Enea, propone unin più, imprescindibile per una rivoluzione verde anche economica: “Se produciamo ...

Professore, uno degli obiettivi principali del Recovery è produrre più energia con le rinnovabili. Il Governo stima che il 70-72% dell'elettricità nel 2030 sarà prodotta prevalentemente dalle centrali ...