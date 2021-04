L' accusa di Fratoianni | ' Governo Draghi semplifica sfratti e pignoramenti'

Advertising

globalistIT : L'atto d'accusa del segretario di Sinistra Italiana #SinistraItaliana #GovernoDraghi #sfratti -

Ultime Notizie dalla rete : accusa Fratoianni

Globalist.it

In sostanza, un favore alle banche", ha scritto Nicola. outstream "Proprio quello che ci voleva, - ha proseguito - in un periodo in cui sono stati persi per ora un milione di posti di ...Così Walter De Benedetto, il 48enne di Arezzo assolto dall'di aver coltivato cannabis per ... Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, dopo il pronunciamento ...Draghi ha inserito come prerogativa imprescindibile del Pnrr quella della semplificazione e sburocratizzazione dei processi amministrativi, ma forse ha calcato troppo la mano. Questo fa intendere lo s ...Il responsabile scuola della Lega punta il dito verso il Movimento 5 Stelle, ribadendo come i grillini si siano ‘inventati un rischio inesistente’ e ‘ora esultano’ per un altro successo, anche questo ...