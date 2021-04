Isola dei Famosi | i naufraghi soffrono la fame | “Non c’è più nulla da dimagrire”

(Di mercoledì 28 aprile 2021)dei: dopo 44 giorni in Honduras, i, iniziano ad accusare seriamente la. Le forze sono ridotte al lumicino e molti di loro hanno perso tantissimi chili Screen – Mediaset PlayDurante un momento di relax in acqua, alcuni, tra cui Gilles, Andrea, Valentina, Awed e Miryea hanno parlato del loro fisico asciutto. Nel dettaglio, Andrea Cerioli, si è rivolto a Gilles Rocca e ha affermato: “Da quando sono arrivato ti vedo sempre uguale, anche io adesso credo di essermi stabilizzato“. Mireya ha risposto: “No ragazzi, Gilles è dimagrito tantissimo anche nel volto“, con Awed che ha replicato: “Ormai non possiamo neanche piùperché non c’è più“. Per visionare il VIDEO CLICCA QUI Su Playa Arrivista i malumori ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera Asia Argento e Giulia Salemi saranno ospiti all'#Isola dei Famosi! Ci vediamo dopo?? - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - infoitcultura : Ilary Blasi star all'Isola dei Famosi 2021/ Naufraghi zittiti e gaffe: web impazzito - infoitcultura : Isola dei famosi: Giulia Salemi difende Fariba -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

A Pomeriggio 5, Daniela Martani non risparmia un duro attacco nei confronti di Gilles Rocca e sul periodo trascorso insieme sull'Famosi. Negli studi di Barbara D'Urso, l'ex naufraga non le manda certo a dire: ecco cos'ha rivelato. Foto: Ufficio Stampa Mediaset, Kikapress; music: 'Summer' from Bensound.comCarolina Girasole, sindaca coraggiosa didi Capo Rizzuto non era collusa con la 'ndrangheta, ... siano emersi elementi tali da giustificare una diversa ricostruzionefatti". Ma questo non è ...impressione che poi ha ribadito anche in studio nel corso della puntata di lunedì 26 aprile: A quali condizioni Giulia Salemi andrebbe all'Isola 2021. (Tv Fanpage) ...Isola dei Famosi: dopo 44 giorni in Honduras, i naufraghi, iniziano ad accusare seriamente la fame. Molti hanno perso tantissimi chili ...