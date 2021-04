Infortunati | squalificati e diffidati Serie A – 34^ giornata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Infortunati squalificati

Pianeta Milan

La Roma ha ripreso questo pomeriggio la preparazione dopo il ko di Cagliari. I giallorossi mettono nel mirino Manchester United e Sampdoria La Roma deve dimenticare in fretta la sconfitta di Cagliari ...Occorre ricaricare le pile, recuperaree ovviare ad alcune lacune più di concentrazione che tecniche mostrati negli ultimi due incontri di campionato. La partita Complice ...Secondo le voci che si rincorrono sembra proprio così, e il tecnico calabrese. TorinoGranata, nell'imminenza della partita contro il Napoli, ha intervistato il giornalista di Calcio Today Marco Di Nel ...€ 1.500,00 JUVE STABIA per indebita presenza, nel recinto di gioco e nell'area spogliatoi, di persona non indentificata ma riconducibile alla società (r.c.c.). TÀ. AMMENDA. € 1.500,00 A.J. 440/834. AL ...