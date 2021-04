In “Ricomincio dal NO” Caterina Balivo dialoga con Giovanna Botteri (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel quinto episodio del podcast “Ricomincio dal No” di Caterina Balivo, quest’ultima ha avuto come ospite Giovanna Botteri “Ricomincio dal NO”, il podcast di Caterina Balivo, realizzato per Chora Media, sta riscuotendo molto successo. Ogni lunedì su tutte le piattaforme digitali e streaming arriva una nuova puntata del podcast nel quale la conduttrice dialoga con una persona di successo che racconta i tanti NO che ha ricevuto nell’arco della sua carriera e che sono stati utili per il proprio percorso. “Ricomincio dal NO”, quindi, non solo fa scoprire le vite di alcuni artisti e personaggi pubblici da un punto di vista legato ai fallimenti, ai vari freni della vita o alle porte in faccia ricevute, ma ha in sé un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Nel quinto episodio del podcast “dal No” di, quest’ultima ha avuto come ospitedal NO”, il podcast di, realizzato per Chora Media, sta riscuotendo molto successo. Ogni lunedì su tutte le piattaforme digitali e streaming arriva una nuova puntata del podcast nel quale la conduttricecon una persona di successo che racconta i tanti NO che ha ricevuto nell’arco della sua carriera e che sono stati utili per il proprio percorso. “dal NO”, quindi, non solo fa scoprire le vite di alcuni artisti e personaggi pubblici da un punto di vista legato ai fallimenti, ai vari freni della vita o alle porte in faccia ricevute, ma ha in sé un ...

