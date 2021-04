Il governo si dice pronto a rivedere l’orario del coprifuoco non prima, però, di fine maggio. Nel resto d'Europa gli altri paesi oscillano tra severità e liberi tutti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ormai l’argomento coprifuoco è diventato un braccio di ferro tra partiti e il governo. Quanto sia importante nel limitare i contagi o meno, passa in secondo piano, ormai la battaglia è solo politica. E Draghi cede a metà. X Leggi anche › Approvato il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile 2021: tutte le novità del decreto coprifuoco, pronti a rivedere l’orario Il governo si dice infatti pronto a rivedere l’orario del coprifuoco, sicuramente non prima di fine maggio. L’esecutivo, infatti, si impegna, entro un mese, a «valutare ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ormai l’argomentoè diventato un braccio di ferro tra partiti e il. Quanto sia importante nel limitare i contagi o meno, passa in secondo piano, ormai la battaglia è solo politica. E Draghi cede a metà. X Leggi anche › Approvato il nuovo decreto in vigore dal 26 aprile 2021: tutte le novità del decreto, pronti aIlsiinfattidel, sicuramente nondi. L’esecutivo, infatti, si impegna, entro un mese, a «valutare ...

