Gli hacker rubano ai social | che ora scappano dalle loro responsabilità

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Sono state settimane terribili per la privacy dei nostri dati, specialmente quelli che consegnamo ainetwork. A essere nei guai è soprattutto Facebook, che ora rischia di finire in tribunale su iniziativa del gruppo di difesa dei diritti digitali Digital rights Ireland, cui hanno aderito settemila cittadini europei. Ma il problema riguarda anche LinkedIn e Clubhouse: mai così tante informazioni erano finite online, a disposizione di chiunque. Una fuga che preoccupa non solo per la quantità di persone coinvolte, nel complesso almeno mezzo miliardo, ma anche per il modo in cui è stata gestitapiattaforme. Tutto è iniziato il 3 aprile scorso, quando il ricercatore di sicurezza informatica Alon Gal ha scritto su Twitter che era possibile trovare online, con facilità e gratis, i nomi, le email, i numeri di telefono, i luoghi di residenza e ...