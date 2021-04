Gemma Galgani sbotta a Uomini e Donne | “Io non sono un personaggio”

(Di mercoledì 28 aprile 2021)è tornata protagonista al centro dello studio con le sue vicende amorose. La Dama ha raccontato il proseguire della sua conoscenza con Aldo. Maha provato a conoscere anche Antonio. Il Cavaliere ha sottolineato, però, che non si sente attratto dalla Dama. Tra i due in studio è nato un confronto piuttosto animato. Anche Tina Cipollari ha detto la sua.tra Aldo e Antonio Aha sentito al telefono Antonio, ma il Cavaliere ha voluto sottolineare che per lui si tratta solo d’amicizia. La Dama crede che invece la loro conoscenza si sia bloccata ...

ancora protagonista di Uomini e Donne dopo aver conosciuto Fabrizio, l'attore che ha finto di essere un suo pretendente . 'Ho capito subito che l'arrivo di Fabrizio era nato da un'..., Uomini e Donne/ Lite con Tina: "Stai prendendo in giro Aldo..." I dubbi di Massimiliano Mollicone Sono ancora tanti i dubbi di Massimiliano Mollicone . A confermarlo è stato lui stesso ...La Cipollari fa il suo ritorno nel programma e prende parte alla puntata, non più in video collegamento: l'incontro con la dama torinese non è per nulla sereno ...Uomini e Donne dice addio a Gemma Galgani? Spunta l’indiscrezione choc intorno alla dama di Torino: ecco chi prenderebbe il suo posto. screen dal video. Gemma Galgani dice addio ...