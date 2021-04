Ex terroristi arrestati in Francia, una lunga storia di viltà politiche contrapposte (Di mercoledì 28 aprile 2021) Emmanuel Macron ha cancellato con un tratto di penna la dottrina Mitterrand, dopo quarant’anni di equivoci, furbizie e malintesi. Tornano così in Italia gli ultimi reduci di un esercito sconfitto negli anni di piombo che la Francia aveva accolto e protetto per ragioni ambiguamente umanitarie in realtà soprattutto per un impulso di sicurezza interna. È una vicenda lunga e complicata che comincia con un patto sancito nel 1985 all’Eliseo tra il presidente socialista e il premier italiano Bettino Craxi. Fu lui a chiedere a Mitterrand di evitargli la grana del ritorno delle centinaia di esuli in fuga dalle inchieste di terrorismo, fin dalle prime confessioni fiume dei pentiti, Fioroni per l’Autonomia, Peci per le Br, Sandalo per Prima Linea. Il più imbarazzante di tutti era Toni Negri, eletto nel 1983 alla Camera tra i radicali e riparato a Parigi non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 aprile 2021) Emmanuel Macron ha cancellato con un tratto di penna la dottrina Mitterrand, dopo quarant’anni di equivoci, furbizie e malintesi. Tornano così in Italia gli ultimi reduci di un esercito sconfitto negli anni di piombo che laaveva accolto e protetto per ragioni ambiguamente umanitarie in realtà soprattutto per un impulso di sicurezza interna. È una vicendae complicata che comincia con un patto sancito nel 1985 all’Eliseo tra il presidente socialista e il premier italiano Bettino Craxi. Fu lui a chiedere a Mitterrand di evitargli la grana del ritorno delle centinaia di esuli in fuga dalle inchieste di terrorismo, fin dalle prime confessioni fiume dei pentiti, Fioroni per l’Autonomia, Peci per le Br, Sandalo per Prima Linea. Il più imbarazzante di tutti era Toni Negri, eletto nel 1983 alla Camera tra i radicali e riparato a Parigi non ...

