eFootball PES | SSC Napoli in esclusiva a partire dalla stagione 2022 23 – Video – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 28 aprile 2021) La società SSCha annunciato che saràdiPES a/23 del gioco.. La società SSCe Konami hanno annunciato di aver trovato un accordo inperPES. A/23 del gioco i partenopei saranno solo sul gioco di calcio di Konami. FIFA ed Electronic Arts dovranno, dunque, accontentarsi di un nome fittizio, come fatto con Juventus e AS Roma. Questa partnership ufficiale, relativa al settore deigiochi a tema calcistico, avrà inizio nella2021/22 e garantirà numerosi diritti di commercializzazione. A ...

Ultime Notizie dalla rete : eFootball PES

Questo arriva dopo la sottoscrizione di un accordo di collaborazione di lunga durata fra le parti: la licenza el Napoli sarà presente in esclusiva nella seriea partire dalla stagione ...È quella annunciata oggi dalla software house Konami e dalla Ssc Napoli a proposito delle prossime edizioni del notissimo videogame, simulazione che ha letterealmente fatto la storia (...Il Napoli ha un nuovo partner ufficiale per il Centro Sportivo. Dal primo luglio 2021 la struttura sarà denominata SSC Napoli Konami Training Center ...In seguito all'annuncio ufficiale della collaborazione tra l'azienda di videogiochi Konami, produttrice di PES, e la SSC Napoli, tutti gli appassionati di ...