È pronta la relazione sul Ponte sullo Stretto di Messina

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Draghi annuncia lasuldi. Il dossier sarà trasmesso al ministro per le Infrastrutture. Esiste ed èunacompleta suldi, un’opera della quale si parla da anni, a volte bene a volte male, a seconda del vento politico che tira. Ora, sulle ali del Recovery plan, il progetto è tornato in auge e potrebbe effettivamente vedere la luce, passando alla fase di costruzione, della messa a terra del progetto, come si suol dire. Draghi, “Sulc’è una” “Sul...