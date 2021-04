E’ morta Anita Lane | cantante e collaboratrice di Nick Cave

(Di mercoledì 28 aprile 2021), musicista edi Bad Seeds, gruppo fondato da. La notizia della morte diè una brutta notizia. Avviene sempre quando ci si rende conto di aver perso un personaggio conosciuto ed apprezzato.ci ha lasciato a 62 anni. Il Magazine Louder Than War ha tristemente confermato la notizia.è stata unae paroliere nata in Australia e deve la sua notorietà anche per aver condiviso parte della sua vita professionale e privata con. E ‘stata definita “una delle principali forze creative nate nella scena post – punk di Melbourne”....

Advertising

giuseppetumino : È morta Anita Lane, cantante e collaboratrice di Nick Cave - RollingStoneita : È morta Anita Lane, cantante e collaboratrice di Nick Cave -

Ultime Notizie dalla rete : morta Anita

Rolling Stone Italia

Lane, cantante e musicista australiana nota per la collaborazione con Birthday Party e Bad Seeds , èa 62 anni per cause non note. Originaria di Melbourne, era soprannominata "dirty pearl".Lane, musicista e collaboratrice di Bad Seeds e Birthday Party. Aveva 62 anni. La notizia è stata confermata dal magazine Louder Than War , che l'ha definita "una delle principali forze ...Nella giornata di ieri registrati 3 nuovi ricoveri. Il bollettino di oggi registra 4 decessi nella provincia di Ferrara di persone positive a Covid-19. Oggi, all’ospedale del De ...In seguito alla morte di una donna, la famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi che andranno a migliorare la vita di tre pazienti ...