Advertising

TV7Benevento : Covid: Stabile (Fi), 'assurdo obbligo mascherine all'aperto' (2)... - TV7Benevento : Covid: Stabile (Fi), 'assurdo obbligo mascherine all'aperto'... - manisco74 : RT @lostatoincrisi: ?? Covid-19: Cosa succedeva un anno fa? 28/4/2020 Arcuri firma ordinanza su prezzo massimo di vendita delle mascherine… - lostatoincrisi : ?? Covid-19: Cosa succedeva un anno fa? 28/4/2020 Arcuri firma ordinanza su prezzo massimo di vendita delle masche… - tiber_h : RT @mariana80024548: le foto che dovrebbero comprovare la strage COVID In India, si riferiscono ad una fuga di gas in uno stabile avvenuta… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Stabile

iLMeteo.it

...- 19. Il bilancio delle morti registrate nel cantone dall inizio della pandemia quindi salito a 986. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 59 contagi, dato in linea con gli ultimi giorni....... malgrado abbiano subìto la perdita di milioni di giornate di lavoro a causa dell'emergenza- ... Xylella e cimice asiatica); il riconoscimento di una cassa integrazioneanche per i ...Roma, 28 apr (Adnkronos) - "C’è da chiedersi chi mai, fra i tecnici e gli scienziati che consigliano il Governo, abbia suggerito di imporre, e mantenere, un obbligo tanto assurdo come quello di indoss ...Resta piuttosto stabile l’incidenza di positivi rispetto al numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, pari all'11,4%. I nuovi casi nelle Marche sono ...